Около 60 человек погибли при столкновении двух групп боевиков в Колумбии

Global Look Press/Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency В колумбийском регионе Кататумбо произошли крупные столкновения между боевиками повстанческих группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", в результате чего погибли около 60 человек.
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