На Кубке Мира состоялся очередной раунд. Выдался он гораздо более конкурентным, чем предыдущий. В каждой группе были свои упорные встречи.
Кубок Мира по регби, групповой этап, обзор 3-го раунда
Комментарии
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Лена Мисько
🏉 Регби – занятие настоящих мужчин и джентльменов. Сборная Чили пригласила соперников в раздевалку, чтобы выпить по бутылочке пенного после матча И это после того, как влетела 0:71 этим самым англичанам. На Кубке мира. Самом важном турнире года 🤯
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5 час.
КузнецовВВ
кстати это старая регбийная традиция. некий третий тайм в котором участники матча и болельщики обсуждают прошедшую игру.
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4 час.
КузнецовВВ
Регбийный судья Георгий Копп – стал известен после того как в матче чемпионата России собрал вокруг себя разгоряченных игроков и попросил действовать по правилам. Обстоятельная и подчеркнуто вежливая речь Коппа, на котором до игры закрепили микрофон, попала в эфир: «Мы сыграли 6 минут, у нас каждая схватка вызывает проблемы. Пожалуйста, я призываю вас соблюдать правила, чтобы мне не пришлось наказывать. Спасибо большое».
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4 час.
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