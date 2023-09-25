Кубок Мира по регби, групповой этап, обзор 3-го раунда

🏉 Регби – занятие настоящих мужчин и джентльменов. Сборная Чили пригласила соперников в раздевалку, чтобы выпить по бутылочке пенного после матча И это после того, как влетела 0:71 этим самым англичанам. На Кубке мира. Самом важном турнире года 🤯

КузнецовВВ

Регбийный судья Георгий Копп – стал известен после того как в матче чемпионата России собрал вокруг себя разгоряченных игроков и попросил действовать по правилам. Обстоятельная и подчеркнуто вежливая речь Коппа, на котором до игры закрепили микрофон, попала в эфир: «Мы сыграли 6 минут, у нас каждая схватка вызывает проблемы. Пожалуйста, я призываю вас соблюдать правила, чтобы мне не пришлось наказывать. Спасибо большое».