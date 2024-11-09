Столяров как огня боится Ксении Собчак

Алексей признался, что боится давать интервью журналистке и ведущей Ксении Собчак. Алексей Столяров, активно ведающий своим блогом, снимающий ролики и участвующий в различных шоу, проявляет критический подход к приглашениям на интервью.
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