Отчисленный из вуза студент из Уссурийска выплатил долг авиакомпании

Житель Уссурийска вернул вложенные в его обучение денежные средства авиакомпании. Вмешаться пришлось судебным приставам, так как должник не торопился гасить долг в размере 300 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.
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