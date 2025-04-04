Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Там нет мирных, там все фашистыУдар по ресторану...
  • Валерий Фоменков
    Главное, что 85 фашистов и не абы каких, а высокопоставленных, благополучно утилизировано. А дальше можем пивко попив...Удар по ресторану...
  • Юрий Золотарев
    ТАК держать!!!Удар по ресторану...

Второй фронт

Второй фронт

Трамп начал торговую войну против Евросоюза В минувшую среду президент США Дональд Трамп ввел как минимум десятипроцентные пошлины практически для всего мира за одним знаковым исключением - в списке «контрагентов» нет России.

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