В Палестине высоко оценили позицию России по прекращению огня в Газе

Палестина ценит позицию России по поводу необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Об этом 23 декабря заявил ТАСС палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации в Вене Салах Абдель Шафи.
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