В Палестине высоко оценили позицию России по прекращению огня в Газе

Палестина ценит позицию России по поводу необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Об этом 23 декабря заявил ТАСС палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации в Вене Салах Абдель Шафи.