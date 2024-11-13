Сегодня в ДК "Победа" проходит конференция местного отделения Новоаннинского района Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
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Сегодня в ДК "Победа" проходит конференция местного отделения Новоаннинского района Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».