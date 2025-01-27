В Ивановской области пройдет региональный форум советников директора по воспитанию «Навигаторы детства: безопасный полет»

<p align="center" style="text-align: left;"> 29 января в 13.00 в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» пройдет региональный форум советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы детства: безопасный полет».