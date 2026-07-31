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Телеканал RTVI

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Съемочная группа RTVI съездила в Сирию

Съемочная группа RTVI съездила в Сирию

Русскоязычные жители Сирии опасаются собираться на встречи, рассказала RTVI Лариса Якунина из АлеппоЖительница сирийского города Алеппо Лариса Якунина рассказала RTVI, как живет русскоязычная община в Сирии.

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