Съемочная группа RTVI съездила в Сирию

Русскоязычные жители Сирии опасаются собираться на встречи, рассказала RTVI Лариса Якунина из АлеппоЖительница сирийского города Алеппо Лариса Якунина рассказала RTVI, как живет русскоязычная община в Сирии.
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