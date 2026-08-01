Ракета SpaceX через несколько дней столкнётся с Луной

Заброшенная вторая ступень ракеты SpaceX, более года назад выведшая на окололунную траекторию два частных посадочных модуля, в среду по касательной войдёт в лунную поверхность вблизи кратера Эйнштейна на видимом с Земли западном крае спутника .
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