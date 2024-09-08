Оппозиционера обвинили в нарушениях на свердловских выборах

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН, 8 сентября, ФедералПресс. Наблюдатели пожаловались в полицию и прокуратуру на подвоз и скупку голосов во время довыборов в думу Алапаевского муниципального образования в Свердловской области.
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