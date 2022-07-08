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  • Михаил Бутов
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Новый ТЦ на Дыбенко стал номинантом в строительном конкурсе

Новый ТЦ на Дыбенко стал номинантом в строительном конкурсе

Фото: пресс-служба МоскомстройинвестаНа ежегодном городском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Многофункциональные комплексы и торговые центры» представлено здание нового торгового центра на улице Дыбенко.

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