Новый ТЦ на Дыбенко стал номинантом в строительном конкурсе

Фото: пресс-служба МоскомстройинвестаНа ежегодном городском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Многофункциональные комплексы и торговые центры» представлено здание нового торгового центра на улице Дыбенко.
Фото: пресс-служба МоскомстройинвестаНа ежегодном городском конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Многофункциональные комплексы и торговые центры» представлено здание нового торгового центра на улице Дыбенко.
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