С 25 октября в центре Новосибирска введут плату еще почти за 1,5 тысячи парковочных мест. Новые правила затронут участки улиц с интенсивным движением, в том числе Мичурина, Урицкого, Ленина, Большевистской, Челюскинцев и Гурьевской, сообщают "Вести Новосибирск".
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