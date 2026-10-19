С 25 октября в центре Новосибирска введут плату еще почти за 1,5 тысячи парковочных мест. Новые правила затронут участки улиц с интенсивным движением, в том числе Мичурина, Урицкого, Ленина, Большевистской, Челюскинцев и Гурьевской, сообщают "Вести Новосибирск".