Невероятно, но факт! Мужик выиграл суперигру на «Поле чудес», не назвав загаданное слово. А вам слабо?

Он открыл в нем всего одну букву, при этом слово состоит не из одного печатного символа. Как такое возможно, хотите вы спросить? Сейчас расскажем и покажем, но сперва дадим вам попытку повторить такое чудо! фото: YouTubeЕсли редакция MAXIM уснет и проснется через сто лет и нас спросят, что сейчас происходит в России по пятницам, в 19.