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«Желаю им сгинуть в вихрях новой Пражской весны»: Медведев ответил сенатору Чехии, пожелавшей России снова пережить блокаду Ленинграда

«Желаю им сгинуть в вихрях новой Пражской весны»: Медведев ответил сенатору Чехии, пожелавшей России снова пережить блокаду Ленинграда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере прокомментировал высказывание бывшего сенатора Чешской Республики Мирославы Немцовой, которая пожелала России еще раз пережить блокаду Ленинграда.

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Комментарии
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Елена Волкова
Всех этих т..й мы должны привлекать к уголовной ответственности и объявлять их в международный розыск! И сажать у нас лет на пятнадцать в колонию строгого режима. Тогда может и заткнутся! По другому они не понимают. Когда-то нужно начинать это делать!
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