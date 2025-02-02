«Желаю им сгинуть в вихрях новой Пражской весны»: Медведев ответил сенатору Чехии, пожелавшей России снова пережить блокаду Ленинграда

Елена Волкова

Всех этих т..й мы должны привлекать к уголовной ответственности и объявлять их в международный розыск! И сажать у нас лет на пятнадцать в колонию строгого режима. Тогда может и заткнутся! По другому они не понимают. Когда-то нужно начинать это делать!