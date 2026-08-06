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Царьград

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Муфтий Аляутдинов опроверг слухи о создании партии

Муфтий Аляутдинов опроверг слухи о создании партии

Муфтий Ильдар Аляутдинов отрицает создание политической партии, назвав заявления провокацией. Опровержение появилось на фоне информации о существующем сайте, приписывающем ему и коллегам участие в этом проекте.

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