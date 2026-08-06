Муфтий Аляутдинов опроверг слухи о создании партии

Муфтий Ильдар Аляутдинов отрицает создание политической партии, назвав заявления провокацией. Опровержение появилось на фоне информации о существующем сайте, приписывающем ему и коллегам участие в этом проекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии