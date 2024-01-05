Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Министр обороны Израиля планирует передать власть в Газе палестинцам после войны

Министр обороны Израиля планирует передать власть в Газе палестинцам после войны

После завершения военных действий в секторе Газа и уничтожения боевиков ХАМАС израильская армия планирует сохранить военное присутствие в анклаве, однако намерена передать контроль гражданских дел властям Палестины.

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