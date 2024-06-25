Сергей Бурунов признался, что все его богатство и роскошь дались ему дорогой ценой

Бытует мнение что слава и богатство просто свалились на голову актеру Сергею Бурунову. В передаче «Дерзкая готовка» Сергей Бурунов поделился своими историями и признался, что успех приходит не всегда легко.
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