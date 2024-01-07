«Наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка»: сестра лидера КНДР предупредила Южную Корею о недопустимости провокаций

Корейская Народная Армия готова к отражению любых угроз со стороны Южной Кореи. Соответствующее заявление сделала сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, слова которой цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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