Директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева на саммите в Самарканде заявила о готовности Беларуси делиться с зарубежными коллегами опытом в лечении онкозаболеваний у детей, где пятилетняя выживаемость по ряду нозологий превышает 90%.