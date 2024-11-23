Shot: звезду фильма «Девчата» Дружинину экстренно госпитализировали

В одну из больниц Москвы срочно доставлена советская актриса и режиссер Светлана Дружинина. После перенесенного ею бронхита врачи приняли решение о необходимости немедленного начала противоопухолевой терапии, сообщает Shot.
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