За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 19-00 в Иваново на улице Наумова 44-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем «ВАЗ 21104», под управлением 24-летнего молодого человека.
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