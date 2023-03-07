Военное обозрение

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Источник: Командование приняло решение о наращивании количества комплексов «Пенициллин» в зоне СВО

Источник: Командование приняло решение о наращивании количества комплексов «Пенициллин» в зоне СВО

Количество российских комплексов звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" в зоне спецоперации будет увеличено в два раза, такое решение приняло командование.

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