ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе педерастов и лесбиянок почти 6 миллионов рублей. Судилище евросодомское, накося выкуси!

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжает гадить. Так, 4 февраля судилище вынесло два решения (1, 2), по которым Россию обязали выплатить 54 473 евро (5,5 млн рублей) за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.
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