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ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе педерастов и лесбиянок почти 6 миллионов рублей. Судилище евросодомское, накося выкуси!

ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе педерастов и лесбиянок почти 6 миллионов рублей. Судилище евросодомское, накося выкуси!

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжает гадить. Так, 4 февраля судилище вынесло два решения (1, 2), по которым Россию обязали выплатить 54 473 евро (5,5 млн рублей) за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
👍👍👍 В мире не существует ни одной, подобной России, самой самодостаточной во всех смыслах страны.
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1 час.
Валерий Фоменков
Золотые слова!
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1 час.
Валерий Евстафьев
А знаете почему? Россия - единственная большая страна, идеалистическая по своей природе, по своей сути, а западный материализм её целенаправленно разлагает и губит.
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10 мин.
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