ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе педерастов и лесбиянок почти 6 миллионов рублей. Судилище евросодомское, накося выкуси!

👍👍👍 В мире не существует ни одной, подобной России, самой самодостаточной во всех смыслах страны.

Валерий Евстафьев

А знаете почему? Россия - единственная большая страна, идеалистическая по своей природе, по своей сути, а западный материализм её целенаправленно разлагает и губит.