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Царьград

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Боевики "Азова"* в ходе военного переворота захватили власть на Украине: Названы две тайные фигуры. Готовились долго - источники

Боевики "Азова"* в ходе военного переворота захватили власть на Украине: Названы две тайные фигуры. Готовились долго - источники

Источник сообщил, что в Киеве произошёл военный переворот, в ходе которого к власти пришли боевики террористического батальона "Азов"*.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Нельзя им иметь государственность,НЕЛЬЗЯ!!!! Бедная земля.....и простой народ......🥺🥺🥺
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14 час.
Алексей Коржов
раньше спецслужбы работали активнее и пладотворнее , уничтожали врагор союза разными способами ядами, шансовым инструментами , зонтами ...
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10 час.
HB
Halszka Brzozowska
Już na długo przed wojną,w Kijowie było bardzo dużo zagranicznych mężczyzn: hotele były pełne facetów w mundurach i bez mundurów, mówiących po angielsku.. Wszędzie kontrole Wiem to od znajomego polskiego dziennikarza, który tranzytem jechał z Korei południowej do Sztokholmu i zatrzymał się w Kijowie
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9 час.

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