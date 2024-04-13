В следующую пятницу архангельский «Водник» встретится с болельщиками

Традиционная встреча команды с фанатами пройдёт 19 апреля в 18:30 в областном Доме молодёжиТрадиционная встреча команды с фанатами пройдёт 19 апреля в 18:30 в областном Доме молодёжиВ ней примут участие министр спорта Архангельской области Алексей Аксёнов, директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков, главный тренер «жёлто-зелёных» Иван Максимов, а также тренеры и игроки архангельского клуба.