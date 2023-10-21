Сенатор Совфеда Шендерюк-Жидков: Латвия должна учитывать возможности ВМС

Сенатор Совфеда от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что власти Латвии должны учитывать возможности ВМС своей страны, прежде чем закрывать Балтийское море из-за аварии на газопроводе Balticconnector, передает РИА Новости.
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