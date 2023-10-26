Убыточных банков в России стало меньше, но их убытки выросли

Число убыточных российских банков по итогам девяти месяцев 2023 года уменьшилось на 10 штук — до 51, однако совокупный убыток таких игроков вырос более чем на 10% — с 30 млрд до почти 34 млрд рублей, подсчитал «Коммерсантъ» на основе отчетности банков, опубликованной ЦБ.