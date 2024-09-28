Нарушения гормонального фона, от которых страдает внешность: 9 симптомов

Хотя зачастую мы даже и не подозреваем об этом, некоторые проблемы эстетического характера – например, появление мешков под глазами или набор и снижение веса – могут быть результатом нарушения гормонального фона.
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