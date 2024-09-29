В поселке в Первомайске в ЛНР несколько улиц охвачены огнем

Проводится эвакуация местных жителей Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок был обесточен, в данный момент проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава города Сергей Колягин в своем официальном телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии