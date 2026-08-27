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Газета.ру

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В Государственной академической капелле Петербурга прозвучит "Поэма семи сказок"

В Государственной академической капелле Петербурга прозвучит "Поэма семи сказок"

20 сентября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится премьера симфонической поэмы «Поэма семи сказок» Николая Головина, созданной по мотивам одноименного цикла Виктора Васнецова.

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