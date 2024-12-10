Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахова. Что известно?

ТАСС: бойцы ВСУ массово пытаются выйти из Курахова, оборона есть только у ТЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова в Донецкой народной республике (ДНР).
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