Завтра похолодание до +13 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, а днём температура останется комфортной. Как изменится погода дальше? Переходите читать!Сегодня, 29 августа, температура воздуха составит +21 градус.
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