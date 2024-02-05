Криминальный кружок генерала Ионина

Не успела просохнуть "типографская" краска на журналистском расследовании "Первоуральский беф Строганов", в котором рассказывалось, как генерал –майор, начальник УВД Северо-Восточного округа столицы (уже бывший) Константин Строганов штамповал уголовные дела против невиновных, в результате чего жители Москвы и Подмосковья лишились почти 500 домов и квартир, а в редакционной почте новые жалобы на работу столичных полицейских.