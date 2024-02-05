Не успела просохнуть "типографская" краска на журналистском расследовании "Первоуральский беф Строганов", в котором рассказывалось, как генерал –майор, начальник УВД Северо-Восточного округа столицы (уже бывший) Константин Строганов штамповал уголовные дела против невиновных, в результате чего жители Москвы и Подмосковья лишились почти 500 домов и квартир, а в редакционной почте новые жалобы на работу столичных полицейских.
Криминальный кружок генерала Ионина
Комментарии
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Иван Иванов
При присвоении генеральских званий у ни в мозгах происходят химические изменения, и становятся барыгами в законе, им в глаза поссы всё роса божья.
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
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18 час.
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