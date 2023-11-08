Магуайр сыграл рукой в штрафной, «МЮ» пропустил от «Копенгагена» с пенальти на 9-й добавленной к первому тайму

Команда Эрика тен Хага играет с «Копенгагеном» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).
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