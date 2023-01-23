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  • Александр Лагуткин
    Понятно, это же не поляки освобождали концлагеря.  Более того, они уничтожали евреев усерднее самих немцев.Посол РФ в Польше...
  • Зоя
    ПРИГЛАСИЛИ,НЕ ПРИГЛАСИЛИ.... хм,этим самым историю вспять не повернешь!!!!!!!!!!!!!!! 27 января 1945 года Красная Арм...Посол РФ в Польше...
  • Nikolay Stepanov
    Вот, упреждающий удар - важнейший приём в вооружённой борьбе российской армии. Вспомните хотя бы начало курской битвы...ВС РФ успешно про...

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