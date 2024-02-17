Синоптик рассказала москвичам, когда ждать весну

Метеорологическая весна приходит в Москву во второй декаде марта, с установлением положительной средней суточной температуры воздуха, напомнила 17 февраля в соцсетях главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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