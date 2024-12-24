Минифин РФ не поддержал введение льготной ипотеки для участников спецоперации

Министерство финансов России не поддержало предложение о создании программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции, напомнив о диспропорциях, вызванных другими ипотечными программами.
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