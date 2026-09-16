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В КДК объяснили дисквалификации тренеров Горбанца и Белорукова после матча «Динамо» с «Оренбургом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации тренера по физподготовке московского «Динамо» Андрея Горбанца и ассистента главного тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова.

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