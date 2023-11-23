Орловские депутаты предложили материально поддержать детей с редким генетическим заболеванием

На внеочередном заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству облсовета 22 ноября депутаты обсудили вопрос материальной поддержки детей, больных редким генетическим заболеванием — фенилкетонурией.
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