В начале новой недели в Омской области потеплеет, но вероятно возвращение дождей. В ближайшее время ожидается похолодание – до ночных +6.
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В начале новой недели в Омской области потеплеет, но вероятно возвращение дождей. В ближайшее время ожидается похолодание – до ночных +6.