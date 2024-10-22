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Царьград

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Ирина Болгар требует 14 млрд рублей алиментов от Павла Дурова

Ирина Болгар требует 14 млрд рублей алиментов от Павла Дурова

Ирина Болгар, бывшая гражданская супруга Павла Дурова, через суд добивается 14 млрд рублей алиментов.

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