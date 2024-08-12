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"По первой машине из танков ударили": Министру пришлось услышать правду от жителей Суджи. Мирных не щадили никого

"По первой машине из танков ударили": Министру пришлось услышать правду от жителей Суджи. Мирных не щадили никого

Враг не щадил мирное население, вторгшись в Курскую область. Министру здравоохранения пришлось услышать правду из уст пострадавших.

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