Резервуар на нефтебазе загорелся при отражении атаки ВСУ в Тверской области

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Тверской области в результате отражения атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", сообщил 9 июля врио губернатора региона Виталий Королев.
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