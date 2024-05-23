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В Госдуме предложили платить женщинам пособие за рождение детей до 25 лет

В Госдуме предложили платить женщинам пособие за рождение детей до 25 лет

Фракция ЛДПР, возглавляемая Леонидом Слуцким, планирует представить законопроект в, котором предлагается выплачивать единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребенка до 25 лет.

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