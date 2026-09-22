ФСБ пресекла деятельность украинского агента в Севастополе

В Севастополе задержан агент украинских спецслужб.Федеральной службой безопасности в Севастополе пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины — гражданина России 1994 года рождения.
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