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Спички - не игрушка

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  • zhoga Tatyana (Михайлюк)
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«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

БлокнотРУ "Чемодан - вокзал - Киев". Именно такая мысль пришла в голову Дональду Трампу, решившему выгнать из США украинских беженцев.

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