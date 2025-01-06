Шутки про Пи Дидди, слухи о помолвке Зендаи и новое появление Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе: главные моменты "Золотого глобуса"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус". И хотя Юра Борисов и Анджелина Джоли остались без награды, церемонию активно обсуждают в сети: искренний ли роман у Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе (и идут ли ему усы), выйдет ли Зендая скоро замуж за Тома Холланда и какие у неё претензии к бойфренду Селены Гомес.