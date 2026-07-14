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Татар-информ

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Инициативы Минцифры РТ: цифровой ID для самокатов и расширение «белых списков»

Инициативы Минцифры РТ: цифровой ID для самокатов и расширение «белых списков»

Как меняется IT-сфера Татарстана, когда ограничат доступ к электросамокатам для несовершеннолетних, почему до сих пор остаются зоны без связи на трассах и почему не стоит протестовать против установки вышек связи, обсудили на коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2026 года.

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