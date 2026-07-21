Мира, Добра, Счастья в каждый дом! 🙏🙏 У Казанской Божьей Матери Тихо теплятся огни. Жёны, дочери и матери К Ней приходят в эти дни.
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Мира, Добра, Счастья в каждый дом! 🙏🙏 У Казанской Божьей Матери Тихо теплятся огни. Жёны, дочери и матери К Ней приходят в эти дни.
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